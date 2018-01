Non è stato dei più positivi l'impatto di Gonalons col calcio italiano. Eppure, nonostante le voci delle ultime settimane, l'agente Frederic Guerra smentisce categoricamente la cessione del francese anche se dovesse arrivare Badelj: “E’ assolutamente esclusa una partenza di Maxime a gennaio. Siamo contenti del modo in cui viene utilizzato da Di Francesco, non c’è niente che non va.Il tecnico è contento e Gonalons a Roma sta benissimo. L’arrivo di un altro regista come Badelj non sarebbe un problema, sicuramente Maxime sarà in giallorosso anche nella prossima stagione e anzi vi posso dire che c’è l’intenzione di continuare a vivere in Italia ancora a lungo”