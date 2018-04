L'agente del trequartista della Roma Cengiz Under, Omer Ozun, ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Under stava per firmare col Manchester City, mio figlio mi ha chiamato e mi ha detto che era tutto pronto. Ma io non ero contento, ho chiamato il presidente del Basaksehir e gli ho detto di iniziare a negoziare con la Roma. Lui mi ha risposto che per me l’avrebbe fatto. Lui è davvero maturo, ha la testa per essere una stella e la fortuna di avere un allenatore intelligente come Di Francesco e un ds come Monchi. Questi fattori lo renderanno grandissimo, come turco è un orgoglio nazionale".



SUL FUTURO - "Non posso negare che è seguito da tutti i grandi club, tutti si sono sorpresi delle sue performance. Io gli consiglio di restare a Roma almeno altri 2 anni, deve crescere. Monchi ha avuto molte offerte dopo la vittoria con il Barcellona, ma non gli interessano. Un’offerta dei blaurgana? Chi viene travolto solitamente cerca il suo carnefice, ma non confermo nulla".