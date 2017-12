Ala destra cercasi. Continua la caccia di Monchi per regalare a gennaio un esterno destro alto a Di Francesco. Dopo aver sondato il terreno per Politano e Berardi, il ds punta a un altro italiano: Simone Verdi. Il giocatore del Bologna era stato già monitorato in estate. Su di lui c'è da tempo pure il Napoli e nonostante le recenti dichiarazioni ("Non mi muovo a gennaio") c'è voglia di fare il salto in alto. Il Bologna chiede non meno di 20 milioni.