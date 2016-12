Alberto De Rossi, tecnico della Primavera romanista, ha parlato al termine del derby tra Roma e Lazio per un posto in semifinale di Coppa Italia. Queste le sue parole:



"Non è stata una Lazio arrendevole, è stata solamente colpita quando la gara era ancora in equilibrio. Hanno anche fatto molto bene nel gioco, ci hanno creato difficoltà dove sapevamo di essere scoperti, perché giochiamo con un trequartista largo e sulla fascia destra andiamo in difficoltà. La nostra squadra ha una potenzialità enorme e a volte fa paura".



Un bilancio dell'anno appena concluso e i propositi per l'anno nuovo:

"Il bilancio dell'anno è altamente positivo, aspettiamo ancora qualche giocatore in prima squadra, lo spero tanto, mi auguro che crescano tantissimo e con tutte le esperienze che abbiamo fatto e che faremo sono certo che questo gruppo abbia grandi margini di miglioramento. Abbiamo una potenzialità nel reparto d'attacco, non solo nei due attaccanti che insieme onestamente in categoria si sentono, ma anche negli altri ragazzi. Cercheremo di fare sempre il nostro meglio e di tenere alto il nome della Roma, vogliamo essere protagonista in questa competizione a cui teniamo molto, in campionato e se fosse possibile arrivare a Nyon sarebbe una grande soddisfazione, è il nostro obiettivo".



Sulla parziale riforma del campionato Primavera:

"Il nostro girone, non parlo degli altri perché non voglio scimmiottare quello che facevano altri quando lo ritenevano di categoria inferiore, è fortissimo. Non ho mai avuto tanta opposizione in un girone, ci sono tantissime squadre allestite per vincere ed è difficile fare risultato. Apro una parentesi: i nostri ragazzi hanno ottenuto 15 successi di fila, a memoria mai fatti nella mia gestione. Bisogna sottolineare quello che hanno fatto questi ragazzi, fermo restano quello che ci è mancato nelle ultime due gare. E' davvero un gruppo impegnativo e allenante per la crescita di questi ragazzi, sembra debba esserlo anche nella prossima stagione. Lo speriamo moltissimo, perché aiuterebbe a ridurre il gap tra la Primavera e la prima squadra che attualmente è enorme".