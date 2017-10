Una delle migliori sorprese per la Roma di Eusebio Di Francesco, in questo inizio di stagione, è l'affidabilità del proprio portiere Alisson. Dopo essere stato il secondo di Wojciech Szczesny per una intera stagione, ora si è preso il posto da titolare e non intende mollarlo.



I NUMERI E LA FIDUCIA DELLA SOCIETA' - Voluto fortemente da Walter Sabatini è sbarcato nella capitale nell'estate del 2016 per una cifra pari a 8 milioni di Euro. Un pò di gavetta con solo partite di Europa League e Coppa Italia nella prima stagione con i giallorossi. Con l'arrivo di Monchi, nuovo direttore sportivo, la Roma ha scelto di non svenarsi per trattenere nella capitale Woijciech Szczesny (poi passato dall'Arsenal alla Juventus) dando fiducia totale al portiere brasiliano promosso numero uno anche davanti al rientrante e comunque positivo Skorupski. Una fiducia ritrovata che, finora, Alissona aveva respirato soltanto in nazionale.



INDISCUSSO IN NAZIONALE - Anche quando era panchinaro nella Roma, infatti, il ct della Nazionale brasiliana, Tite, ha sempre puntato su di lui definendolo un punto fermo e un titolare inamovibile della Seleçao tanto che, salvo sorprese, sarà proprio lui a difendere la porta verdeoro al Mondiale di Russia 2018. Alisson ha sbaragliato anche la concorrenza di portieri più quotati a livello europeo come Ederson, estremo difensore del Manchester City, pagato 40 milioni di euro in estate per prelevarlo dal Benfica.



CONFRONTO CON SZCZESNY - Ma c'è di più perchè mettendo a confronto il rendimento di Alisson con l'ex Szczesny nelle prime otto giornate di campionato tra la scorsa stagione e quella corrente, appare evidente come il brasiliano sia anche meglio del polacco. Szczesny aveva infatti incassato già 10 reti, mentre sono solo 5 i gol subito dalla Roma finora in cui Alisson non è mai stato colpevole. Anzi spesso sono state le sue parate a tenere a galla la squadra, in modo particolare in Champions contro l'Atletico Madrid e in Serie A contro il Milan. L'unico neo? Il gol del momentaneo 1-1 di Icardi sul suo palo contro l'Inter, unico inciampo di una stagione fin qui da protagonista assoluto.