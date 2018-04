il portiere della Roma, Alisson, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Volevamo conoscere subito il nostro avversario in semifinale di Champions: il Liverpool sta facendo benissimo ed è in crescita, sia in campionato che in Europa, dove non ha ancora perso. Sarà difficilissimo per noi ma lo sarebbe stato contro chiunque. Sarà bello ritrovare Salah, tutti noi gli vogliamo bene e sono anche amico di Firmino, ci dobbiamo preoccupare di tutti però, il loro attacco è molto forte. Più difficile la Champions o il Mondiale? Forse la prima ma non ci penso adesso. Dopo la gara col Barcellona ho parlato con Paulinho e mi ha detto subito che la Roma è una squadra molto forte. Li abbiamo fatti soffrire molto e l'atmosfera era pazzesca. Mi ha detto che possiamo fare grandi cose. Ho rivisto la partita quando sono tornato a casa, prima sono andato a cena con i miei amici. Non riuscivo a dormire e ho riguardato tutta la gara. È stato bello e ho riprovato le stesse emozioni di quando ero in campo. Il derby? Per questa città significa tutto, sarà una grande partita e la Lazio, in campionato, è in un grande momento. Ha perso in Europa League ma sta facendo un grande lavoro. Dovremo avere la massima attenzione ai loro attaccanti e a Milinkovic. Penso che sarà una bella gara, vale tre punti come le altre ma è un derby e per questo è diversa. Il nuovo sistema di gioco? Il mister ha fatto questa scelta e ha avuto ragione. In allenamento la squadra è stata molto disponibile e ha creduto nelle idee di Di Francesco. Avevamo una grande voglia di fare questa impresa. Dobbiamo però restare con i piedi per terra, la sfida contro il Barcellona è il passato, guardiamo avanti. Il mio futuro? Penso solo al presente e alla Roma. Sono felice qui e ho un contratto. La mia famiglia sta bene e penso solo a giocare con la mia squadra, con la quale mi trovo davvero bene. Dobbiamo raggiungere la Champions anche in campionato".