Alisson, portiere della Roma, cercato da Liverpool, PSG e Real Madrid, parla a Roma Tv: "Era bello quando ero piccolo, mi divertivo tanto. Mi sono fatto molti amici nel calcio e ho lavorato con tanti professionisti. Sono fortunato per quello che ho avuto nella giovinezza. Io e mio fratello ci vogliamo bene, è una grande persona, un grand’uomo e un bravo portiere. Ha sempre fatto bene all’International. Ha vinto anche la Libertadores nel 2010. Siamo cresciuti insieme sia a casa sia in squadra. Lui è il mio migliore amico. Mio padre mi ha sempre detto di sognare in grande. L’ho sempre fatto. Sono arrivato fin qui perché i miei genitori hanno lavorato e speso tanto. Non parlo solo di soldi ma anche di energie. Mi hanno supportato. Io ringrazio Dio di aver due genitori così. Loro, mia moglie e mia figlia sono le persone più importanti. Dio? Cerco di ringraziarlo sempre. Per noi credenti Lui è al primo posto. La mia fede non mi aiuta solo a proteggermi ma mi aiuta a vedere il lato positivo delle cose, anche quando non vanno bene. Anche l’anno scorso che non era il primo portiere della Roma, la fede mi ha aiutato. Taffarel? L'ho visto poco giocare perché sono del '92. L'ho visto quando ero bambino. Quando lo rivedo posso dire che è stato un grande professionista. Per me è un onore averlo conosciuto e lavorarci in Nazionale. Lui è stato uno dei primi ad arrivare in Italia. Da lui in poi sono arrivati tanti portieri brasiliani tra cui Dida, Doni, Julio Ceasar. Sono contento di essere tra loro".