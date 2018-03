Tornato il sereno su una stagione rimessa in piedi con le vittorie su Napoli e Shakhtar, a Trigoria si torna a discutere del futuro di due giocatori fondamentali per la Roma di Di Francesco. Ieri al centro sportivo giallorosso si è affacciato l'agente di Alisson che Monchi vuole blindare offrendo un contratto da più di 4 milioni a stagione e una clausola da 90 milioni. Il portiere piace ai top club europei, ma vorrebbe restare almeno un'altra stagione a Roma. Discorso più complesso per Florenzi che ha il contratto in scadenza nel 2019. Il terzino chiede un ingaggio raddoppiato (da 1,8 a quasi 4 milioni). Nei prossimi giorni si aprirà ufficialmente la trattativa per il rinnovo.