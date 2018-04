Il portiere brasiliano della Roma, Alisson, è intervenuto a Premium Sport: "Gli errori fanno parte del calcio. Abbiamo sbagliato noi e ha sbagliato l’arbitro ma questa non deve rappresentare una scusa. Dobbiamo tornare a lavorare a testa alta per fare il meglio possibile. Dobbiamo pensare a una gara alla volta, dobbiamo restare uniti e continuare così, sia in campionato che in Champions".