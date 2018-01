Il portiere della Roma Alisson ha parlato a Premium dopo il pareggio di San Siro contro l'Inter: "Quando un portiere fa una bella partita ma poi prende gol è come non aver giocato bene. Purtroppo Brozovic ha fatto un gran cross e Vecino è stato bravo a segnare. Però dobbiamo ragionare di squadra e dobbiamo fare meglio, non è un buon momento per noi e dobbiamo solo pensare a lavorare. Cosa è mancato nel finale? Più che un calo fisico abbiamo avuto un calo mentale. Dobbiamo lavorare sulla mentalità e migliorare sulla gestione. Nel finale abbiamo smesso un po’ di giocare e non possiamo farlo contro una squadra forte come l’Inter. Questo pareggio ci fa fare un passo indietro ma dobbiamo pensare solo a migliorare come squadra. Ho vinto la sfida Brasile-Argentina contro Icardi? C’è sempre questa sfida tra Brasile e Argentina. Ma è un piacere affrontare Icardi perché è fortissimo. Spaletti? Gli voglio bene, io e Szczesny siamo due grandi portieri".