Alisson, portiere della Roma, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium: "Devo ringraziare i miei compagni che mi hanno aiutato in una partita dura. Abbiamo cercato di fare il meglio, purtroppo non abbiamo fatto gol ma il clean sheet è importante".



Qual è stata la parata più difficile?

"Tutte sono difficili, ma forse l'ultima sul colpo di testa di Saul"



Rivincita su Spalletti?

"No, no. Spalletti mi vuole bene e anche io gliene voglio. Ho imparato molto con lui anche se sono stato in attesa per giocare. Questo però è il calcio e il mister fa le scelte. Il mio momento è arrivato".