Alisson Becker, portiere del Brasile e della Roma, risponde ai tifosi con una diretta su Facebook: "Facendo un bilancio, il 2017 è stato un anno positivo per me nella Roma e nel Brasile. Con la Nazionale abbiamo vinto il girone di qualificazione ai Mondiali, in giallorosso è stato l'anno in cui ho preso la maglia numero 1 ed era quello che volevo".