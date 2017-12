Capodanno in campo per la Roma: domani alle 14 la squadra di Di Francesco si ritroverà a Trigoria per iniziare a preparare la sfida contro l’Atalanta, in programma sabato 6 gennaio. Da valutare le condizioni di due calciatori. Quello che preoccupa di più è De Rossi, che nel finale ha accusato fastidi al polpaccio sinistro (zona più volte colpita in passato), pur rimanendo in campo. Previsti gli esami. Non ci sono timori particolari per Manolas, sostituito nell’intervallo perché dolorante dopo una contusione al ginocchio sul finire del primo tempo. Il greco è stato già visitato dallo staff medico giallorosso, al momento non è fissato alcun esame.