Ieri avevano destato un po' di preoccupazione le condizioni di Cengiz Under, esterno offensivo della Roma, uscito malconcio dopo uno scontro in allenamento con la Turchia. Le condizioni, però, non sono gravi: c'è stato un contatto tra la società giallorossa e lo staff della nazionale turca, il quale ritiene che non ci siano motivi per far rientrare immediatamente in Italia il classe '97.



Under ha saltato l'amichevole tra Turchia e Irlanda, ora resterà a disposizione di Fatih Terim, a dimostrazione che le condizioni sono ottimali.