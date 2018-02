Durante la conferenza di presentazione di Silva è emerso un dettaglio: “Non sono dieci le presenze per il riscatto obbligatorio”, ha detto Monchi. Sono infatti otto quelle di cui avrà bisogno Jonathan Silva per essere riscattato obbligatoriamente dalla Roma. L’argentino con passaporto italiano dovrà infatti giocare otto gare per far sì che il suo prestito si trasformi in acquisto a titolo definitivo.