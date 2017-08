Eusebio Di Francesco continua a cercare soluzioni per la fascia destra. Con le assenze contemporanee di Bruno Peres, Karsdorp e Nura, il tecnico è rimasto senza alternative nel ruolo di terzino destro. Dopo aver provato Kostas Manolas in allenamento in vista della sfida con l'Inter, il tecnico ha anche dirottato Juan Jesus in quella posizione, sperando che l'ex interista possa contenere l'atletismo dirompente di Ivan Perisic.