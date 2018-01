Luciano Spalletti non molla Radja Nainggolan. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Corriere della Sera“, l’Inter vorrebbe portare il centrocampista della Roma a Milano in prestito con obbligo di riscatto. Su queste basi, però, la trattativa non può nemmeno partire. Né per la formula dell’operazione, ma soprattutto per non cedere il belga a una diretta concorrente.