Edin Dzeko è intoccabile. Una convinzione netta per la dirigenza della Roma, dal presidente Pallotta passando per il ds Monchi: tutti sicuri che sarà ancora lui il cardine del progetto e dell'attacco per tanti anni. Non è un caso se durante la scorsa estate è stata rifiutata una proposta dalla Cina, l'ennesima per l'attaccante bosniaco regalato ai giallorossi dall'allora ds Walter Sabatini che lo prese dal Manchester City; eppure, i corteggiamenti continuano per Dzeko che sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con la gestione Di Francesco anche in Europa.



NON SI VENDE - In queste settimane, intermediari legati al mercato cinese si sono nuovamente attivati con almeno due nuove offerte pronte per Dzeko. Con un ingaggio impressionante per i prossimi tre anni e la garanzia di essere ricoperto d'oro per oltre 12/13 milioni di euro a stagione: insomma, dalla Cina fanno sul serio. Ma ogni discorso è stato già bloccato sul nascere dal ds Monchi che non vuole neanche affrontare l'argomento, Edin è ritenuto incedibile a gennaio come a giugno. Una pedina fondamentale della Roma, con buona pace dei club cinesi pronti a tornare alla carica; anche perché lo stesso Dzeko non ha nessuna intenzione di lasciare la Capitale e ha voglia di vincere in Italia. Messaggio chiarissimo, già ricevuto...