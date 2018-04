La vendetta col Chelsea è stata già consumata e quella col Bayern magari potrebbe arrivare il 26 maggio a Kiev. Ma domani, nel giorno delle rivincite per eccellenza, per Dzeko arriva la ghiotta occasione di regolare i conti col Liverpool, secondo club più affrontato dal bosniaco in carriera, come riporta Leggo. Sono undici i precedenti con la squadra di Anfield, come col Chelsea (al quale Edin ha segnato il suo primo gol proprio quest’anno con la Roma nel girone di Champions), due in meno col Bayern Monaco che il 2 maggio potrebbe quindi essere affiancato nella graduatoria delle presenze di Dzeko proprio dal Liverpool. Edin è rimasto imbattuto in 7 occasioni con i Reds, ma le vittorie sono state appena tre. Come i gol messi a segno dal bomber: uno in Fa Cup, 2 in Premier. Nessuno decisivo per una vittoria, anzi quello in coppa è arrivato proprio nel giorno dell’eliminazione in semifinale nel 2012.

Dzeko quindi è a caccia di rivincite e domani ad Anfield nella semifinale di andata di Champions arriva l’appuntamento più importante per vendicare non solo il suo passato, ma pure la storia della Roma. C’è da vincere la sfida con l’ex compagno di reparto di Salah, insieme hanno segnato un totale di 83 gol in due stagioni. Tanta roba.