La Roma è scesa in campo nel pomeriggio per continuare a preparare la prossima partita contro il Bologna. Squadra divisa in tre gruppi, col primo che ha lavorato con la Primavera, il secondo che ha svolto esercizi atletici e il terzo in palestra, prima di dedicarsi a esercitazioni tattiche e alla classica partitella. Ancora lavoro in gruppo per Defrel, mentre è in dubbio Pellegrini, che nella partita con l'Italia in Inghilterra ha accusato un lieve fastidio muscolare da valutare nelle prossime ore.