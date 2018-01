La Roma è tornata a Trigoria per continuare a preparare il big match con l’Inter di Spalletti in programma domenica 21 gennaio a San Siro (ore 20.45). Da valutare le condizioni di De Rossi e Defrel: ieri il capitano è rientrato in gruppo, mentre il francese verrà monitorato giorno per giorno. Per entrambi l’obiettivo è tornare disponibili per la sfida di Milano. Out invece Perotti per un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra.