La Roma è ai nastri di partenza. Domani inizia il ritiro pre-campionato a Pinzolo, ieri a Trigoria c'è stato un vertice di mercato tra Monchi e Di Francesco. Presi Moreno, Karsdorp, Pellegrini e Gonalons, sono partiti Szczesny, Salah e Paredes, ai quali si aggiungeranno presto Rudiger e Mario Rui.



MANOLAS - Se arrivasse un'offerta importante, la Roma potrebbe decidere di cedere anche Manolas. In tal caso bisognerebbe acquistare due difensori centrali: Foyth e uno tra Nacho, Jemerson, Lemos e Gimenez. Oltre a intervenire sul mercato in altri 4 ruoli: un portiere (vice di Alisson), un terzino sinistro (in attesa del recupero dell'infortunato Emerson Palmieri), un attaccante di fascia destra e una punta centrale (vice di Dzeko).



DEFREL & THAUVIN - L'opzione rappresentata da Defrel prende sempre più quota, anche se si cerca di limare i circa 18 milioni che chiede il Sassuolo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non si perde d’occhio neppure Thauvin (Marsiglia). In ogni caso, la Roma dice anche diversi no, come pare sia successo ieri, quando gli agenti di Malcolm, attaccante del Bordeaux, hanno provato ad offrirlo al club giallorosso.