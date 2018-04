C'è ottimismo dopo il 4-1 al Chievo, eppure dal campo arrivano brutte notizie. Perotti e Defrel non ce la faranno, mentre di ora in ora le possibilità che Strootman – che ha un problema al costato – possa giocare titolare stanno perdendo quota. Insomma, al fixing odierno a centrocampo è in vantaggio Pellegrini, ma per il resto la squadra sembra fatta, col ritorno a un 4-3-3.