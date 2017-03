Secondo la stampa olandese, il Manchester United ha una trattativa avviata con la Roma per portare in Inghilterra Kevin Strootman.



I rappresentanti del calciatore è in contatto con Ed Woodward, il responsabile del mercato dei Red Devils, che ha in mano un'offerta da 40 milioni di euro.



Nonostante i recenti problemi fisici avuti dal calciatore, per lo United sarebbe un colpo fondamentale in un centrocampo che dovrà fare a meno di Bastian Schweinsteiger e, con tutta probabilità, di Michael Carrick.