Monchi prova pure a far sorridere i tifosi della Roma irritati finora per le tante voci in uscita. Il ds sta cercando l'accordo con la Dinamo Zagabria per il regista Coric, classe '97. La cifra richiesta è di 12 milioni che però la Roma vorrebbe rinviare in estate. Già trovato l’accordo tra calciatore e società giallorossa: sarà un contratto quinquennale. Decisamente più urgente l'arrivo di Darmian. Una volta ceduto Emerson Monchi tenterà l'assalto finale al Manchester United che vorrebbe cedere il terzino a titolo definitivo. Anche in questo caso la Roma punta al prestito con obbligo di riscatto, da pagare quindi in estate.