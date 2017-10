Assalto ultras in un pub nei dintorni del Colosseo. Alcuni tifosi del Chelsea, nella capitale per assistere al match di Champions League, sono stati aggrediti nella notte da un gruppo di tifosi della Roma. È accaduto intorno alla mezzanotte in un noto pub della Città eterna. Un vero e proprio raid con gli ultras giallorossi entrati nel locale a volto coperto: armati di bastone, hanno aggredito e ferito alcuni tifosi inglesi che si trovavano nel pub. Diversi i feriti, anche se nessuno in modo grave. Un raid rapidissimo, con i romanisti poi fuggiti in tutta fretta. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Italpress, due sostenitori giallorossi sono stati arrestati dalla polizia.