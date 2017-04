Alla fine l’incontro c’è stato: Roma e Atalanta si sono date appuntamento per parlare di Frank Kessié, questa volta in presenza di George Atangana, agente del calciatore ivoriano. Il tutto è avvenuto a Milano, negli uffici del presidente Percassi, presenti alla riunione anche Sartori, Baldissoni e Monchi. Questo è quanto appreso dalla redazione di calciomercato.com, che ha raccolto indiscrezioni circa quella che è la trattativa del momento.



NON SI CHIUDE - La Roma ha confermato tutto il proprio interesse per il centrocampista classe ’96 alzando sensibilmente l’offerta di ingaggio al calciatore. Tuttavia l’incontro non ha sancito gli esiti che si augurava la società giallorossa, convinta di poter chiudere ogni discorso già in questa giornata. L’offerta è più alta della precedente, ma non ritenuta ancora sufficiente da George Atangana, forte di altre proposte ben più convenienti.



GIORNI DI RIFLESSIONE - Un dato di fatto che il nuovo ds, Monchi, ha dovuto per forza di cose considerare. Kessie non ha chiuso le porte alla Roma, ma la società giallorossa, forse per la prima volta, ha potuto capire che ci sono altre società pronte a fare follie pur di accaparrarsi il centrocampista nerazzurro. Ecco perché i prossimi saranno giorni di riflessione per tutti: per la Roma, che dovrà ragionare sull’eventualità di presentare una nuova offerta, ma anche per la famiglia Percassi, che presto potrebbe ricevere in sede un’altra proposta concreta (da 28 milioni di euro), oltre a quella della Roma. Insomma, al primo incontro, la società giallorossa ha sparato a salve, ma l’obiettivo Kessie rimane ancora stabile nel mirino di Monchi, per niente intenzionato a farsi da parte.