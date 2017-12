In casa Roma resta calda la pista che porta a Milan Badelj. Il croato – in scadenza di contratto con la Fiorentina – non ha ancora rinnovato con i viola e potrebbe arrivare già in questo mercato per una somma inferiore ai 5 milioni. Altra operazione che i giallorossi dovranno fare è quella di trovare un secondo portiere ad Alisson: Skorupski è destinato al Genoa.