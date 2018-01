Il dg della Roma Mauro Baldissoni è intervenuto pochi minuti fa ai microfoni di Radio 24. Ecco le sue parole sul mercato giallorosso e sul fair play finanziario.



Come va? Che farà la Roma nelle prossime 8 ore?



Non credo molto, è arrivato un ragazzo che andrà a sostituire nella rosa Emerson. Completeremo questa operazione. Il ds nell’ultimo giorno di mercato è sempre in allerta perché possono capitare situazioni ma che non determinano stravolgimenti particolare.



La Roma ha venduto Emerson, ha tenuto Nainggolan e Dzeko. C’era bisogno di una cessione importante?

Credo sia opportuno fare chiarezza. Questa è una città che cade facilmente nel turbamento. Non è necessario fare una cessione. Purtroppo da qualche anno le squadre non sono libere di agire, devono fare i conti con un regolamento internazionale che è diventato italiano. Indica restrizioni. Bisogna raggiungere il pareggio di bilancio. Non è tanto una questione di denaro. La Roma non ha bisogno di soldi, abbiamo una proprietà solida che li mette.



Quindi se Pallotta decidesse di fare un altro regalo, questo risolvere il FFP?

Purtroppo no. Come ha fatto già in questi mesi. La Roma non è entrata in Champions l’anno scorso, mentre aveva una rosa con costi tarati. La proprietà ha contribuito a tenere la gestione.