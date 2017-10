Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma, ha parlato dello Stadio della Roma al 32esimo convegno dei giovani di Confindustria: "Si farà lo stadio della Roma? Spero di sì ma non dipende da noi, ci sono tutti gli enti locali che ci stanno lavorando, ci attendiamo la risposta, una risposta che serve al paese, le nuove infrastrutture sportive sono un'esigenza per il paese. Ancora non riusciamo a realizzare in modo veloce quello che vogliamo. Se la luce verde, per il nuovo stadio della Roma, arrivasse oggi, noi potremmo aprire per la stagione 2020-2021. Noi oggi registriamo anche un calo di spettatori negli stadi, noi vendiamo la Serie A a livello mondiale, ma in questo momento vengono preferite altre leghe, perché ci sono accordi che favoriscono questo e perché si preferisce lo spettacolo di uno stadio straniero rispetto a quello italiano"