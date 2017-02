Il Direttore Generale della Roma, Mauro Baldissoni, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della sfida con il Torino. Tema caldo, lo stadio: "Non abbiamo mai voluto commentare quanto si è detto in questi mesi sulla questione stadio. Abbiamo parlato con le istituzioni nelle sedi opportune, ma il nostro silenzio ci ha fatto sentire sciocchezze in quantità industriale anche di chi non ha letto una riga del nostro progetto. Inutile seguire commenti urlati a destra e sinistra, le istituzioni devono poter fare il loro lavoro senza essere influenzate. La gente spesso quando non capisce e riceve informazioni errate, continueremo a rispettare le leggi e le procedure amministrative locali. Faremo tutti i passi necessari, inclusi anche quelli giudiziari, in caso di posizioni che non riusciremo a condividere. Il progetto stadio va avanti, anche perché abbiamo già investito sessanta milioni di euro".



SPALLETTI - Si è parlato anche di mercato, e il nome principale è quello di Luciano Spalletti, dato per partente. Il dg ha risposto così: "Sono discorsi interni che non cambiano da un giorno all’altro. Con il tecnico c’è l’obiettivo di provare a vincere qualcosa in questa stagione, il resto sarà conseguenza".