Mario Balotelli e la Roma, i contatti continuano. Come scrive Leggo, il direttore sportivo del club giallorosso e costantemente in contatto con Mino Raiola, procuratore dell'attaccante italiano ora al Nizza. Di Francesco ha già dato il via libera, l'unico ostacolo è dato dall'alto ingaggio del calciatore, che smanioso di tornare in Italia può anche scegliere di ridursi.