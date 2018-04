L’impresa della Roma rimarrà negli annali del calcio mondiale, entrando di diritto a far parte delle grandi storie da raccontare ai posteri. In tanti hanno tifato i giallorossi davanti alla tv o allo stadio, lasciando da parte anche la propria fede. Tra questi Mario Balotelli, che inoltre è uno dei nomi più chiacchierati per quanto riguarda il mercato estivo giallorosso. “Roma wow! Emozionante! Grazie per lo spettacolo”, ha scritto l’attaccante che si svincolerà a breve dal Nizza