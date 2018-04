Eusebio Di Francesco, poco dopo la rifinitura, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Barcellona. Come aveva preannunciato in conferenza stampa non ci sarà Diego Perotti. Regolarmente convocato, invece, Under.



Ecco la lista dei 21 convocati:



Alisson Becker

Andrea Romagnoli

Lukasz Skorupski



Juan Jesus

Aleksandar Kolarov

Elio Capradossi

Federico Fazio

Alessandro Florenzi

Bruno Peres

Kostas Manolas



Radja Nainggolan

Kevin Strootman

Lorenzo Pellegrini

Daniele De Rossi

Maxime Gonalons

Gerson



Edin Dzeko

Patrik Schick

Cengiz Under

Gregoire Defrel

Stephan El Shaarawy