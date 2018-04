Che partita si aspetta?

Come quella dell’andata. La Roma avrà ancora più intensità domani. Loro vorranno subito provare a segnare il primo gol. Noi dobbiamo giocare una partita intensa per superare il turno.



Come si affronta la partita di domani?

Non dobbiamo pensare di aver già vinto. Abbiamo registrato un bel vantaggio nella gara del Camp Nou, ma dobbiamo giocare come se fossimo ancora zero a zero. Può succedere di tutto in partita: una giocata, un’espulsione, non lo sappiamo. Dobbiamo cercare solo di vincere la partita.



Cosa pensa della gara? Potreste anche perderla…

Certo possiamo perdere, ma anche vincere. Nel calcio succedono cose straordinarie, dobbiamo fare di tutto affinchè questo non accada. Non possiamo scendere in campo pensando che la Roma non se la giocherà. Hanno giocatori estremamente validi: un eccesso di fiducia può costare molto caro.



Busquest?

Dobbiamo aspettare l’allenamento, anche se ha ancora qualche problema. Ma potrebbe giocare titolare.



E’ in lotta per tre trofei.

Non abbiamo vinto nulla fino ad ora, stiamo giocando bene e vogliamo continuare così.



La Roma ha contenuto bene Messi, creandogli attorno una gabbia.

Ogni squadra e ogni allenatore ha il compito di fermare il giocatore più forte dell’altra squadra. Hanno fatto molto bene nella gara d’andata, ma Messi troverà sempre il modo di entrare in partita ed essere decisivo. Bisognerà capire fino a che punto la Roma riuscirà a contenere alcuni dei nostri giocatori, e come noi reagiremo a questo. Dovremo fare attenzione anche noi a Dzeko e altri giocatori della Roma.