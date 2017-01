L'infortunio occorso ieri, durante Torino-Atalanta, a Joel Obi ha complicato la trattativa della Roma per Daniele Baselli. Il club giallorosso, infatti, aveva pensato proprio al centrocampista granata per sostituire il possibile partente Paredes ma la trattativa si è ora complicata.

Dopo aver perso per infortunio Obi il Torino non vorrebbe infatti privarsi di un altro suo centrocampista e per questo motivo per il momento ha repinto gli assalti della Roma. La speranza del club capitolino di avere Baselli non è però tramontata del tutto: se il Torino dovesse trovare l'accordo con il Chievo Verona per Lucas Castro potrebbe allora privarsi del suo numero 8.