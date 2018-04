Dopo la vittoria col Genoa e l’allenamento mattutino, giornata di serenità per la Roma. A Trigoria Diego Perotti ha organizzato un pranzo a base di carne alla brace, un’attività particolarmente tipica e frequente per gli argentini. I video social dei giocatori giallorossi non sono sfuggiti neanche a un altro argentino come Gabriel Omar Batistuta, che ha lanciato un messaggio al ‘Monito’ con tanto di promessa: “Quando vuoi sono a tua disposizione. Se la Roma andrà in finale di Champions verrò a Trigoria e preparerò un pranzo per tutta la squadra”.