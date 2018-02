La Champions può curare il bilancio della Roma. Una piccola fetta del grosso bottino che la competizione europea più prestigiosa ha già assicurato al club giallorosso: 43,4 milioni, garantiti da pass, premi per i risultati e la prima parte del market pool (incassi del botteghino esclusi). Ma adesso viene il bello. Superare la doppia sfida, secondo il Tempo, con lo Shakhtar Donetsk farebbe lievitare il guadagno quasi fino a raddoppiarlo: nella migliore delle ipotesi (per i conti, non per il calcio italiano) con la Roma ai quarti e la Juventus eliminata dal Tottenham l’incasso complessivo salirebbe ad almeno 72,9 milioni, a cui andrebbero aggiunti gli extra in caso di vittoria (1,5) o pareggio (500 mila). Sarebbe una cifra record per la società di Trigoria, che nel 2015-16 era arrivata a toccare quota 68,5, eliminata agli ottavi dal Real Madrid al pari della Juve col Bayern Monaco. Se questo scenario venisse replicato, sarebbe il Napoli ad esultare per la spartizione della seconda parte del market pool, da cui incasserebbe 15 milioni, 20 a testa per le altre due italiane (21,1 se vanno avanti entrambe). Dovessero invece avanzare solo i bianconeri, per i giallorossi la «perdita» sarebbe di almeno 5 milioni. Insomma, il pass per i quarti vale un record d’oro.