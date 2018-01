Marco Bellinazzo, giornalista de “Il Sole 24 Ore“, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per fare il punto sulla situazione economica del club giallorosso: “Questa sessione di calciomercato è caratterizzata dal Fair Play Finanziario, in particolare Inter e Roma si trovano condizionate da quelli che sono gli accordi stretti con l’Uefa. Quindi devono stare molto attenti agli esborsi del calciomercato. Per questo si sta tentando di fare operazioni in prestito. La Roma nei prossimi mesi dovrà subire altre sanzioni visto che ha sforato i parametri imposti dall’Uefa“.



Che conseguenze avrebbe la Roma se non arrivasse almeno quarta?

La Roma pagherebbe molto un’eventuale non qualificazione alla Champions. La Roma ha uno squilibrio molto alto tra i costi di gestione e i ricavi, andrebbe incontro alla necessità di vendere almeno un paio di giocatori importanti. Squadre come la Roma, l’Inter e il Napoli, che in questi anni sono cresciute molto, non avendo fatto investimenti che non hanno aumentato i ricavi, si ritrovano nella condizione di attingere ai soldi della Champions, o ricorrere alle plusvalenze.