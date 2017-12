Vucinic su rigore nel 3-0 dell'andata e Osvaldo al ritorno nel 2013-2014 nel gol che valse lo scudetto vinto all'Olimpico. Benatia è in buona compagnia tra gli ex romanisti che con la maglia della Juve hanno provocato dolore ai tifosi giallorossi. Il marocchino è il terzo giocatore a essere passato da Roma a Torino e aver segnato una rete contro i compagni di un tempo. Tutti e tre durante la gestione americana. Nella partita di ieri sera sono spiccati altri due ex come Szczesny e Pjanic. Dal Dopoguerra sono in totale 18 ad aver giocato con entrambe le maglie: Landini, Spinosi, Capello, Boniek, Vierchowwod, Peruzzi, Hassler, Emerson, Zebina, Brighi, Perrotta, Aquilani, Vucinic, Osvaldo, Borriello, Pjanic, Benatia e Szczesny.