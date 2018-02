Roma-Benevento 5-2 (primo tempo: 1-1)



Marcatori: 7′ Guilherme (B), 20′ Fazio, 60′ Dzeko, 62′, 76′ Under, 77′ Brignola (B), 92' Defrel (rig)



Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Gerson; Under (83′ De Rossi), Perotti (89′ Schick), El Shaarawy (56′ Defrel); Dzeko

All.: Eusebio Di Francesco



Benevento (4-3-3): Puggioni; Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia (72′ Sagna); Viola, Sandro, Djuricic (78′ Del Pinto); Brignola, Guilherme, D’Alessandro (60′ Lombardi)

All.: Roberto De Zerbi



Arbitro: Manganiello