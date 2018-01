La trattativa calda in casa Roma in questi primi giorni di mercato invernale è quella che potrebbe portare lontano dalla capitale Bruno Peres. Il brasiliano continua a non convincere e su di lui ha messo gli occhi ormai da qualche tempo il Benfica. Come riporta Sky Sport, i portoghesi offrirebbero 9 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, più 1 milione di bonus. Dal canto loro i giallorossi chiedono invece al Benfica di opzionare il giovane Gedson Fernandes, centrocampista classe ‘99 considerato un grande talento in patria. Nel weekend ci saranno altri contatti con gli intermediari dell’affare Peres e gli agenti sono pronti a partire per Lisbona per trattare col Benfica, che ancora non ha l’accordo con il brasiliano.