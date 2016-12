Alla ricerca di un esterno offensivo che possa sostituire Salah, pronto a volare in Coppa d'Africa per il suo Egitto, la Roma ha messo nuovamente nel mirino Saido Berahino. Come scrive il Sun, i giallorossi fanno sul serio per l'esterno in scadenza del WBA, che piace anche a Nizza e Inter.