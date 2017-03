Il Consiglio di Amministrazione della Roma, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2016. I risultati del rapporto semestrale fanno segnare un bilancio in negativo per 53,3 milioni..



Ecco il comunicato ufficiale:

Il Risultato economico al 31 dicembre 2016, negativo per 53,4 milioni di euro (3,4 milioni di euro, al 31 dicembre 2015), si presenta in flessione rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente, sostanzialmente per i seguenti fattori:

la partecipazione alla Uefa Europa League (UEL), rispetto alla più redditizia Uefa Champions League (UCL);

lo scostamento negativo del costo del personale, su cui pesano incentivi all’esodo riconosciuti a tesserati al momento della cessione a titolo temporaneo e/o della risoluzione consensuale anticipata del contratto in essere, che sono contabilizzati interamente al momento della loro definizione;

la minore incidenza delle plusvalenze conseguite nella sessione estiva della campagna trasferimenti, relative ai contratti di cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, inferiori rispetto al primo Semestre del precedente esercizio;

la maggiore incidenza degli Ammortamenti dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, che risentono delle capitalizzazioni di diritti effettuate per gli investimenti operati dalla Società”.