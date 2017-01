La Roma ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale per aggiornare i tifosi sulle condizioni di Thomas Vermaelen, fermatosi nell'allenamento per un problema muscolare.



"Nella giornata odierna Thomas Vermaelen è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una quota di edema nel muscolo soleo sinistro. Il calciatore, arrivato in estate a Roma e che finora ha accumulato 6 presenze tra campionato e coppe, continuerà il percorso terapeutico impostato e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno".