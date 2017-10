Dopo la vittoria della Juventus sul Milan, arriva quella della Roma contro il Bologna. Il secondo 1-0 consecutivo basta alla squadra di Di Francesco per sbarazzarsi della squadra di Donadoni e raccogliere i tre punti. Decisiva una magia alla Totti di Stephan El Shaarawy che al volo, di sinistro, calcia in porta su un perfetto calcio d'angolo di Lorenzo Pellegrini.



Scesa in campo, l'intera squadra, con la maglia dell'infortunato Karsdorp, la Roma inizia subito ad accelerare, trovando il gol del Faraone, fresco 25enne. Poi, nella ripresa, come accaduto contro il Torino e contro il Crotone, la squadra ha amministrato, affondando il minimo indispensabile, trovando il gol con Dzeko annullato, giustamente, per fuorigioco. 1-0 (terzo consecutivo) per la Roma, è quanto basta per portarsi a meno un dal quarto posto.