La Roma con il Barcellona ha fatto bingo. Non solo per il raggiungimento della semifinale e gli introiti milionari della Champions, ma anche per la visibilità mondiale. I giallorossi, infatti, dopo il 3-0 ai blaugrana hanno raggiunto su Twitter un picco di interazioni altissimo: 3,8 milioni, tutte ad aprile. Un risultato che non è riuscito nemmeno al Real Madrid. Un’impresa che ha avuto un’eco incredibile in tutto il mondo. Come riporta Football Bench Mark su Twitter, nemmeno il Real Madrid e il Liverpool sono arrivate a tanto.