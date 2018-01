Bruno Peres, terzino brasiliano della Roma, parla sel suo futuro a UOL Esporte: "Il Benfica? Ho letto questa notizia di un mio presunto trasferimento ma io posso solo dire che sono felice a Roma. Sono contento perché questo è uno dei più grandi club del mondo con una grande storia e una maglia molto rispettata. Sono lusingato dall'interesse di altri club, il che dimostra che il mio lavoro è stato ben fatto. Ho giocato bene fin quando non mi sono infortunato e ho aiutato la squadra a vincere gare importanti. Faccio del mio meglio in allenamento in modo che, quando arrivano le opportunità, posso competere sul campo. È un orgoglio essere vicino alle sessanta partite con la Roma. Sfortunatamente, ho avuto questo infortunio che non mi ha permesso di giocare ma questa fase è finita e sto lavorando duramente per riconquistare il mio spazio in squadra".