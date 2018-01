Anche Bruno Peres rifiuta il trasferimento. Così dopo Dzeko, la Roma vede saltare la cessione del brasiliano al Genoa con il quale era in ballo uno scambio con Laxalt. Difficilmente la trattativa potrà riaprirsi visti i dubbi di Peres. Monchi proverà in queste ore a cercare una via alternativa per prendere un terzino, ma manca poco.