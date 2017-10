Il difensore della Roma Bruno Peresha parlato ai microfoni di Mediaset Premium prima del match contro il Torino: "Dobbiamo ricordarci che abbiamo fatto una grande partita a Londra e dobbiamo mantenere questo livello. Giocare a Torino non sarà facile, sarà una gara tosta e dura. Loro non attraversano un momento buono e noi dobbiamo sfruttarlo".



Roma da scudetto?

"E' una parola che c'è sempre nello spogliatoio. Giochiamo per questo ma dobbiamo pensare gara per gara facendo del nostro meglio".